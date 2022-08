AEW: Fight Forever tra combattimenti e mini giochi nel nuovo video gameplay

Durante l'evento THQ Nordic è stato mostrato un video gameplay di AEW: Fight Forever. Se siete interessati al tema del wrestling, conoscrete sicuramente Britt Baker, una concorrente di talento nonché una dentista.

In AEW: Fight Forever avremo accesso a molti combattenti e giocatrici famosi e rispettati, quindi la dottoressa Britt Baker non poteva mancare in questa lista. Ad un primo sguardo tuttavia le animazioni sembrano rigide e la tecnica non proprio sviluppata. Va comunque ricordato che il titolo è ancora in sviluppo e che questi estratti non sono rappresentativi della resa finale.

Per quanto riguarda i contenuti, i fan potranno contare su un ampio elenco di personaggi AEW, varie modalità tra cui quella che ci fa intraprendere la carriera da wresler, mini giochi, tonnellate di opzioni di personalizzazione e più di 40 oggetti che possono essere usati durante i match.

AEW: Fight Forever è in arrivo su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Nessuna data di uscita è stata annunciata, ma i più fortunati potranno provare il gioco alla Gamescom.

