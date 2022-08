AEW: Fight Forever sarà pubblicato da THQ Nordic, condiviso un nuovo trailer

AEW: Fight Forever sembra avvicinarsi al traguardo, dato che oggi THQ Nordic e AEW hanno rivelato un nuovo trailer.

Ora i fan del wrestling possono dare uno sguardo alle star di AEW come Kenny Omega, Thunder Rosa, Hangman Page, Chris Jericho, Abadon, Yuka Sakazaki e Hikaru Shida. Il motore del gioco e i modelli dei personaggi hanno ricevuto un grande aggiornamento dall'ultima volta che abbiamo potuto dare un'occhiata da vicino.

"Una delle prime cose che ho fatto dopo aver firmato con AEW è stata chiedere a Tony Khan di aiutarmi a mettere insieme la migliore squadra di gioco del pianeta, per realizzare il miglior gioco di wrestling di sempre", ha affermato Kenny Omega, EVP di AEW ed ex AEW World Champion e AEW World Tag Team Champion. "Beh, abbiamo appena raggiunto un nuovo traguardo collaborando con la casa di pubblicazione e distribuzione globale THQ Nordic. Il marchio THQ è stato a lungo sinonimo di giochi di wrestling: semplicemente non esiste un partner più qualificato per portare AEW: Fight Forever ai milioni di fan del wrestling in tutto il mondo".

AEW: Fight Forever non ha ancora una data di uscita ma sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Fonte: Gematsu