AEW: Fight Forever in un nuovo video che mostra un combattimento tra Kenny Omega e Adam Cole

All Elite Wrestling, il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Yuke's hanno pubblicato un video che mostra un incontro completo per il prossimo gioco di wrestling AEW: Fight Forever. Il video mostra un incontro completo tra Kenny Omega e Adam Cole.

Come mostrato nel video, AEW: Fight Forever è caratterizzato da un gameplay frenetico in stile arcade, con uno schema di controllo che ricorda i classici WWF No Mercy e WCW/NWO Revenge per Nintendo 64. Il video mostra anche un tutorial attraverso finestre pop-up che spiegano i controlli del gioco.

Un recente trailer di questo mese ha mostrato l'uso delle armi e dei minigiochi in AEW: Fight Forever. Il trailer precedente ha anche confermato la presenza di alcuni lottatori professionisti nel roster, tra cui Dr. Britt Baker D.M.D., Jungle Boy e Penta El Cero Miedo.

AEW: Fight Forever non ha ancora una data di uscita. Il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Fonte: Gamingbolt.