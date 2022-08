Alien Isolation, Hyenas e non solo! Creative Assembly lavora ad una nuova IP action in Unreal Engine 5

Creative Assembly sta per tornare con un nuovo gioco in Unreal Engine 5. Annunciato proprio oggi il 26 agosto, Creative Assembly ha rivelato in modo molto casuale il nuovo progetto in un post sul blog. Quello che sappiamo del progetto in corso in questo momento è che è incredibilmente probabile che utilizzi l'Unreal Engine 5 e sarà sviluppato nello studio di Creative Assembly con sede in Bulgaria.

Non aspettiamoci notizie a breve però. In questo momento, Creative Assembly ha dichiarato che sarà un'attesa "significativa" prima che il gioco venga completamente svelato. Ciò suggerisce che il progetto è probabilmente nella fase di pre-produzione e che lo studio sta ancora assumendo per il progetto, specializzandosi in candidati con esperienza in due cose: Unreal Engine 5 e giochi in terza persona.

Lo studio con sede in Bulgaria a capo del nuovo progetto si chiama "Creative Assembly Sofia". Questo ramo della società è stato creato nel 2017, e lo studio ha lavorato principalmente su DLC per la serie Total War.

Creative Assembly is working on a new action game using Unreal 5, led by a dedicated project team at their Sofia studio in Bulgaria.



Find out more: https://t.co/wMsJ7qC5hU — Creative Assembly (@CAGames) August 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non è il solo progetto a cui Creative Assembly sta lavorando: ricordiamo infatti lo sparatutto spaziale Hyenas che verrà lanciato il prossimo anno.

Fonte: Eurogamer