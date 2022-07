Hyenas, il nuovo sparatutto Creative Assembly è pronto per l'alpha test e rivela i primi requisiti PC

Dopo Alien Isolation, Hyenas è un bel cambio di passo per Creative Assembly. Questo sparattutto multiplayer basato sul rapinare navi spaziali dei facoltosi umani che hanno lasciato una Terra in decadenza è pronto per farsi giocare, dato l'arrivo del primo alpha test in arrivo domani 14 luglio inizialmente solo negli Stati Uniti.

Per l'occasione sono stati rilasciati i primi requisiti per PC, decisamente alti come annunciato dalla stessa software house:

"Dato che questa è la prima alpha, i requisiti di sistema sono elevati", si legge nelle FAQ. “Il team sta lavorando duramente per ottimizzare il gioco e abbassare queste specifiche. Avremo più aggiornamenti per voi in futuro. Una regola generale al momento è che se il tuo PC ha più di 5 anni, probabilmente non sarai in grado di eseguire Hyenas."

In attesa dell'annuncio degli orari europei di accesso all'alpha, ecco i requisiti provvisori:

Minimi:

OS: Windows 7

Processore: Quad core in grado di raggiungere i 2.5 Ghz

RAM: 10GB

VRAM: 5GB

DirectX: 12

Spazio occupato: ~31GB

Consigliati:

OS: Windows 10 64 bit

Processore: 6th Gen Intel o qualunque Ryzen serie 1000 o superiore

RAM: 16GB

VRAM: 6GB – Nvidia 1660, AMD 5600 XT o Vega 556

DirectX: 12

Spazio occupato: ~31GB

Fonte: VGC