Hyenas è il nuovo 'sfacciato' sparatutto di Creative Assembly, autori di Alien Isolation

Diversi rumor parlavano ultimamente di un nuovo shooter in sviluppo presso Creative Assembly, team conosciuto soprattutto per Alien Isolation e Halo Wars 2. Effettivamente, è arrivato. Hyenas è a tutti gli effetti un nuovo FPS multiplayer in cui tre squadre da cinque giocatori dovranno contendersi il bottino all'interno di un astronave.

Ambientato in un contesto sci-fi in cui i più ricchi hanno colonizzato Marte, lasciando la Terra al macero, l'obiettivo è quello di rubare i loro averi per avere un minimo di giustizia, se così si può chiamare. Ovviamente non sarà un lavoro semplice, visto che le navi sono ben protette e ovviamente, a gravità zero.

Questa forse è la caratteristica più interessante, con esplorazione e combattimenti galleggianti e anche una speciale arma "presa in prestito" dal Prey di Arkane Studios, con cui creare diversi elementi ausiliari. Hyenas non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma arriverà una versione alfa giocabile molto presto. Dovrebbe arrivare sulle console Xbox e Sony oltre che su PC.