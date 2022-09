Assassin's Creed Mirage, Red e Hexe quando usciranno? Ecco da quanto sono in sviluppo i nuovi giochi

Ultimamente abbiamo appreso numerose notizie sul futuro della serie Assassin's Creed, con Ubisoft che ha svelato i prossimi giochi in arrivo.

Il primo titolo ad essere lanciato sarà Assassin's Creed Mirage che, come già detto in precedenza, rappresenterà un ritorno alle origini della serie, con un approccio più stealth e con meccaniche non legate alla struttura RPG che ha caratterizzato gli ultimi AC.

In seguito, arriveranno Assassin's Creed Red, che si svolgerà in Giappone, e Hexe che, a quanto pare, sembrerebbe addirittura una sorta di horror.

I progetti relativi alla serie sono parecchi e bisogna contare anche il titolo mobile Jade e il gioco multiplayer standalone Invictus.

Ora, grazie all'utente e creatore di contenuti Faizan Shaikh, scopriamo da quanto sono in sviluppo Mirage, Red e Hexe.

Sfogliando i curriculum LinkedIn di diversi sviluppatori di Ubisoft, l'utente ha scoperto che Mirage è in sviluppo da "almeno giugno 2021", Hexe dall'agosto 2021 e Red dal dicembre 2020.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per quanto riguarda l'AC più vicino, Mirage, abbiamo scoperto che non avrà microtransazioni o elementi simili.

Fonte: Twitter.