Assassin’s Creed Hexe non avrà una struttura da action RPG. Sarà davvero una sorta di horror?

Sebbene Assassin's Creed sia rimasto fedele alla formula del gioco di ruolo open world da Assassin's Creed Origins del 2017, è ormai chiaro che in futuro la serie cercherà di offrire ai giocatori diversi tipi di esperienze. L'imminente Assassin's Creed Mirage è un gioco d'azione e avventura incentrato sullo stealth e ispirato ai giochi originali della serie, e anche se Assassin's Creed RED tornerà a essere un RPG d'azione, non sarà così per il gioco successivo.

Assassin's Creed HEXE sarà il secondo gioco ad unirsi all'hub Infinity dopo RED, ma a differenza del suo predecessore non sarà un RPG. Lo ha confermato il vice president executive producer di Assassin's Creed Marc-Alexis Côté parlando con IGN. Il dirigente ha confermato che la struttura di Infinity permetterà alla serie di "portare più diversità nei luoghi che scegliamo di visitare e nel modo in cui scegliamo di rappresentare questi periodi".

"Penso che questo approccio di Infinity ci permetta di avere anche esperienze diverse di dimensioni diverse", ha detto. "Non tutto deve essere un gioco di ruolo di 150 ore, giusto?".

Considerando quante volte le dimensioni dei recenti giochi di Assassin's Creed hanno portato a lamentele da parte dei giocatori negli ultimi anni, questa sembra essere una decisione saggia.

Nel frattempo, parlando con VGC, Côté ha confermato ancora una volta che HEXE sarà "un'esperienza diversa in termini di gioco e struttura", e ha detto che Infinity permetterà a Ubisoft di seguire diversi calendari di uscita e modelli post-lancio per i giochi.

"Una delle cose che abbiamo imparato con Origins, Odyssey e Valhalla è che non abbiamo bisogno di uscire con un RPG ogni anno", ha detto. "Questi giochi hanno una 'coda' molto più lunga e possono sostenere l'impegno e l'interesse dei giocatori per un lungo periodo di tempo, soprattutto se li supportiamo bene attraverso i nostri sforzi post-lancio".

Nel frattempo, Côté ha anche detto che HEXE è "un po' più lontano" rispetto a RED, ma una volta uscito, i due giochi finiranno per "vivere in contemporanea".

Oltre a Mirage, RED e HEXE, Ubisoft ha annunciato anche il titolo open world Assassin's Creed JADE per dispositivi mobile.

Fonte: Gamingbolt.