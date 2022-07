Baldur’s Gate 3, il prossimo update dell’early access arriverà presto

Baldur’s Gate 3 sta per ricevere un nuovo update. La Patch 8, utile ad abbandonare presto l’early access e raddoppierà le dimensioni del nuovo gioco di Larian Studios.

“La Patch 8 sta arrivando e sarà di circa 40GB (quindi assicurati di avere spazio libero!) portando la dimensione totale di installazione di Baldur’s Gate 3 a circa 104GB”, scrive l’azienda in un post sul blog di Steam.

Con questa patch inoltre, Larian Studios effettuerà una pulizia di vecchi update, rimuoverdo le patch da 1 a 5. “Le patch 6 e 7 resteranno attive per il download, ma vi incoraggiamo ad upgradare il gioco alla versione più recente per poter godere degli ultimi fix ed i nuovi contenuti.

L’azienda ci ricorda che ogni mod sul gioco va rimossa prima di effettuare l’update.

Anche se Larian Studios non ha confermato l’aggiunta di nuove classi giocabili in questa patch, ricordiamo che nella precedente era stato aggiunto il Barbaro alle altre già presenti nel gioco. Il gioco si rifà al manuale di Dungeons & Dragon quinta edizione, quindi potrebbero inserire altre classi come il Bardo, il Paladino od il Monaco.

Probabilmente il gioco lascerà l’early access nel 2023.

