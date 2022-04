Baldur's Gate 3, la data di uscita sarà annunciata durante l'evento D&D? Spunta un indizio

Questa settimana Wizards of the Coast terrà una diretta streaming che mostrerà una serie di rivelazioni esclusive per l'universo di Dungeons & Dragons. Tuttavia un'immagine ha fatto parlare molto i fan poiché sembrerebbe legata a Baldur's Gate 3.

La diretta si terrà il 21 aprile alle 18:00 e per tutta la sua durata (circa 30 minuti) verranno fatti reveal e informazioni sui progetti attualmente in corso. Il sito web chiarisce che tra i reveal ci saranno anche i videogiochi: tuttavia su Twitter i fan sono sicuri che tra gli aggiornamenti ci sarà appunto Baldur's Gate 3.

L'immagine pubblicata su Twitter mostra un pad Xbox e Boo, il criceto ex compagno di Minsc, l'unico personaggio presente in tutti i principali giochi di ruolo di Baldur's Gate. Ciò significa che durante la diretta verrà svelata la data di uscita del gioco con anche un porting per Xbox?

Which D&D Direct reveals and updates are you most excited for:



🐲 for 5e books/accessories

🎮 for video game updates

📺 for the entertainment projects pic.twitter.com/Xy4qnl2yWV — Dungeons & Dragons (@Wizards_DnD) April 15, 2022

Per scoprirlo non ci resta che aspettare il 21 aprile: noi di Eurogamer seguiremo la diretta, perciò rimanete sintonizzati con noi per scoprire tutte le novità che verranno condivise.