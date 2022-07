Bandai Namco Aces è la nuova società di Bandai Namco e dello studio che ha lavorato ai remake Pokémon

Bandai Namco e ILCA, studio impegnato sul prossimo Ace Combat, hanno annunciato Bandai Namco Aces, una nuova società con sede a Tokyo, in Giappone. Il director di Ace Combat 3 Takuya Iwasaki è il presidente e CEO con il 51% della società di proprietà di Bandai Namco e il 49% di ILCA.

La costituzione e gli obiettivi dell'azienda sono stati spiegati sul suo sito web ufficiale. “Con la recente notevole crescita del mercato globale dei giochi, la domanda di giochi più di fascia alta è in aumento. Su questa base, al fine di fornire giochi di fascia alta che superino le aspettative dei fan di tutto il mondo, abbiamo deciso di fondare una nuova società per rafforzare le nostre capacità di sviluppare giochi con una modalità iper-fotorealistica".

ILCA (che ha sviluppato Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente) è stata scelta per il possesso di "capacità tecniche per produrre contenuti di alta qualità utilizzando una tecnologia all'avanguardia". L'obiettivo di Bandai Namco Aces è sfruttare "le forze e il know-how di entrambe le società" per fornire "contenuti di alta qualità che possono essere riprodotti in profondità e per lungo tempo ai fan di tutto il mondo".

Attualmente non si sa molto del prossimo Ace Combat, tranne che è stato sviluppato su Unreal Engine 5. Ace Combat 7: Skies Unknown ha venduto oltre tre milioni di copie dal suo lancio nel gennaio 2019.

