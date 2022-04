Ace Combat 7 e Top Gun Maverick: arriva il DLC crossover!

Nonostante siano passati tre anni dall'uscita di Ace Combat 7: Skies Unknown, il titolo Bandai Namco continua ad aggiornarsi con un nuovo DLC ma questa volta, con un sapore particolare.

Il legame tra Ace Combat 7 e altre opere esterne si è sempre mostrato attraverso nuove livree o nuovi caccia; del resto l'abbiamo visto con Macross da cui gli originali simulatori di volo hanno preso grande ispirazione.

Ma ovviamente, un'altra opera rilevante è Top Gun. L'incontro tra cinema e videogioco non è mai stato diretto ma ora le cose stanno per cambiare. Arriverà infatti un DLC dedicato interamente a Top Gun Maverick, con gli aerei utilizzati da Tom Cruise e compagni diaponibili nel gioco. il film uscirà il 27 maggio, per cui ci si potrebbe aspettare questo contenuto per quel periodo.

"A partire da questa primavera, avvieremo una collaborazione con Top Gun Maverick per portare degli aerei del film in Ace Combat 7 Skies Unknown".