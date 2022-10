Call of Duty Modern Warfare 2, una missione ricorda il controverso assassinio del generale iraniano Soleimani

Nel gennaio del 2020 fece molto scalpore la notizia del’assassinio da parte degli americani del generale Quasem Soleimani, generale iraniano fedelissimo al regime khaheminista. L’omicidio fu voluto dall’allora presidente degli Stati Uniti Donal Trump e fece molto rumore per le modalità utilizzate: un missile colpì direttamente il bersaglio uccidendolo all’istante. Una prova di forza degli USA che dimostrarono la loro capacità bellica con un atto, tuttavia, che avrebbe potuto scatenare ritorsioni importanti da parte iraniana e da parte dei loro alleati.

Per fortuna così non è stato, tuttavia giusto per buttare benzina sul fuoco, oggi è stato scoperto che nei primissimi minuti della campagna del nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 c’è una missione che racconta esattamente i fatti accaduti, e del quale possiamo riportarvi un video trovato sul web:

Come potete vedere, la missione racconta di noi che teleguidiamo il missile nel compiere la propria missione. Già in passato il gioco si era distinto per fare richiamo ad altri controversi fatti storici recenti e aveva alzato svariati polveroni mediatici. Probabilmente accadrà anche in questo caso, magari con una veemente reazione iraniana, il cui popolo in questo momento non sta attraversando una situazione facile

Voi cosa ne pensate? Preferite riferimenti reali in questo tipo di giochi o più fatti inventati? Fatecelo sapere nei commenti.