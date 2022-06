Contraband è l'ultimo marchio registrato da Microsoft. Lo vedremo il 12 giugno?

Il lavoro più grande di Avalanche Studios, Contraband, potrebbe essere mostrato all'Xbox-Bethesda Showcase del 12 giugno, vista la registrazione del marchio appena avvenuta da parte di Microsoft. In lavorazione da ormai quattro anni, è forse giunto il momendo di capire davvero di cosa si tratta.

Non si sa ancora nulla sul progetto ma possiamo tranquillamente pensare che si tratti di un gioco d'azione, certamente uno sparatutto, visto il nome, l'immagine promozionale e soprattutto l'esperienza di Avalanche con serie Just Cause. Tra i tanti titoli mostrati dunque, potremmo vedere forse del gameplay, regalando a Microsoft un'esclusiva estremamente adrenalinica.

Secondo diversi rumor, tra cui quello vociferato da Jeff Grubb, Contraband potrebbe arrivare nel 2023 e forse ne avremo conferma proprio durante lo show. Per adesso abbiamo a disposizione solo un piccolo teaser, che potrete vedere o rivedere, qui sotto.

Fonte: GamingBolt