Just Cause multiplayer oltre a Contraband? Avalanche Studios al lavoro su un open world AAA

L'anno scorso, Avalanche Studios Group ha annunciato Contraband, un gioco cooperativo open world ambientato negli anni '70 nel paese immaginario del sud-est asiatico di Bayan. Quel gioco non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare su Xbox e Game Pass nel 2023.

Ma a quanto pare non è tutto ciò su cui sta lavorando lo sviluppatore di Just Cause e Mad Max. Come notato recentemente, è appena apparso un nuovo annuncio di lavoro che conferma che Avalanche sta lavorando a un altro "progetto tripla A" che sicuramente non è Contraband.

Il lavoro è per un "platform programmer", che lavorerà negli studi di Avalanche in Svezia. "Stiamo cercando di assumere un programmatore senior per sviluppare e mantenere funzionalità specifiche della piattaforma per il nostro progetto AAA non ancora annunciato", si legge nell'annuncio di lavoro. "In qualità di platform programmer in questo progetto, lavorerai in un talentuoso team multidisciplinare e sarai responsabile dello sviluppo e del mantenimento di molti aspetti del gioco e della tecnologia del motore principale".

L'annuncio come possiamo vedere, indica un "gioco non ancora annunciato", pertanto non si sta parlando di Contraband. Che sia una versione multiplayer di Just Cause o una nuova IP? Solo il tempo ce lo dirà.

Fonte: GamesRadar