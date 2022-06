Xbox & Bethesda Games Showcase mostrerà 'tantissimo gameplay' secondo Jeff Grubb

Con l'arrivo dell'estate torna la consueta valanga di eventi videoludici e a brevissimo, il 12 giugno, si terrà l'Xbox & Bethesda Games Showcase, dove Microsoft e Bethesda intendono mostrare ai fan molti dei giochi su cui stanno lavorando.

Recentemente Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat, ha assicurato che Xbox prevede non solo di mostrare molti giochi, ma anche molti video del gameplay, anziché i soliti trailer in CGI che mostrano poco o nulla in termini di gioco.

“Quando si tratta di Xbox, so quali sono state le aspettative. L'aspettativa è stata, per tutto questo tempo, che 'faremo uno spettacolo all'E3 nel 2022 e vogliamo molto gameplay', e tutte le persone coinvolte dovrebbero capirlo. Questi sono stati gli ordini di marcia dall'anno scorso", ha dichiarato Grubb attraverso il suo podcast.

Grubb inoltre osa andare oltre ed è del tutto convinto che all'evento vedremo per la prima volta Avowed, il nuovo gioco di Obsidian, e Contraband, sviluppato da Avalanche Studios. Allo stesso modo, crede che Starfield non mancherà al suo appuntamento con l'evento nonostante il rinvio, ed è probabile inoltre che vedremo qualcosa anche per quanto riguarda Redfall, gioco di Arkane anch'esso rinviato al prossimo anno.

Vi ricordiamo che l'evento Xbox e Bethesda si terrà il 12 giugno alle 19:00.

