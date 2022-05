Destroy All Humans 2! Reprobed ha una data di uscita, lo spin-off multiplayer Clone Carnage disponibile oggi

L'Impero Furon tornerà in Destroy All Humans! 2 – Reprobed il 30 agosto, THQ Nordic e lo sviluppatore Black Forest Games lo hanno annunciato in queste ore. Il remake è in arrivo su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Non solo, ma multiplayer lo spin-off Destroy All Humans! Clone Carnage è disponibile oggi.

Destroy All Humans! 2 Reprobed segue le orme del remake del remake del primo gioco, ricostruendo il classico titolo in un moderno motore di gioco. Anche questa volta giocherete nei panni di Crypto. Il sequel, ambientato 10 anni dopo il primo gioco nel 1969, espande il mondo di gioco e la trama a UFO ambientati in tutto il mondo, prendendo in aree del mondo aperto che includono Bay City (San Francisco), Albion (Londra), Takoshima (Tokyo), Tunguska (in Russia) e la Luna.

Combatterete contro gli hippy, il KGB e altro, usando il jetpack, l'hoverboard e il disco volante di Crypto, oltre a una vasta gamma di nuove armi. Il disco ha ricevuto un aggiornamento in modo che, se si rapisce un certo numero di umani, sbloccherete una nuova abilità. Questo può essere giocato anche in modalità cooperativa a schermo diviso per 2 giocatori.

Le varie edizioni del gioco includono la Standard Edition ad un prezzo di € 39,99 e Dressed to Skill Edition per € 54,99, che aggiunge il DLC Challenge Accepted e uno skin pack. In bundle come bonus pre-ordine è presente anche lo spin-off autonomo Destroy All Humans! Clone Carnage, che offre multiplayer online per quattro persone o due persone in locale. Anche questo viene venduto separatamente a € 12,99 ed è disponibile proprio oggi.

Fonte: Eurogamer