Halo è il titolo non Nintendo preferito di Reggie Fils-Aimé

Reggie Fils-Aimé è stato il boss di Nintendo of America per 13 anni ed è diventato una sorta di istituzione nel settore dei videogiochi con i suoi modi schietti e le sue battute intelligenti.

E ora scopriamo che anche a un ex boss di Nintendo a volte è permesso giocare a giochi non Nintendo.

Durante una recente intervista con G4TV, a Reggie Fils-Aimé è stato chiesto qual è il suo gioco preferito non di Nintendo.

Fils-Aimé non ha dovuto pensarci nemmeno un secondo, prima di rispondere: "Halo!". Ha raccontato anche un retroscena, e si scopre che ha una storia abbastanza lunga con le avventure di Master Chief:

"L'Xbox originale era nel mio soggiorno prima che avessi un Gamecube. Non ero un dipendente di Nintendo, ero nel mio viaggio nei videogiochi. I miei figli mi dicevano, 'dobbiamo prendere una Xbox, dobbaimo giocare a questo gioco Halo'. Mi piace davvero quel gioco."

What is @Reggie's video game that is not a Nintendo game?



cc @Xbox pic.twitter.com/nbAqBGjyDW