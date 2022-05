Indiana Jones di Bethesda potrebbe avere multiplayer e companion

Indiana Jones è uno dei franchise più amati della cultura pop, con un successo che dura da decenni. Oggi, grazie all'imminente quinto capitolo della serie cinematografica e all'attesissimo videogioco di Bethesda, la popolarità di Indiana Jones continua a crescere tra i fan. Sebbene i dettagli sul gioco siano scarsi, un recente aggiornamento di ZeniMax indica alcune possibili caratteristiche.

Un recente annuncio di lavoro indica che lo sviluppatore MachineGames sta assumendo un programmatore IA. L'elenco delle competenze indica la comprensione di bot multiplayer "come sostituti umani", nonché la conoscenza e l'esperienza nella "progettazione di companion". Il post non offre informazioni su quale sia il progetto esatto a cui si riferiscono queste competenze, anche se i dettagli indicano una possibile feature nel prossimo titolo di Indiana Jones. Sebbene non si tratti di concept nuovi per i recenti titoli AAA, il multiplayer e i companion rappresenterebbero un'interessante aggiunta al gioco.

Tuttavia, questo potrebbe anche indicare una caratteristica per Wolfenstein 3. Già nel 2018, Besthesda aveva rivelato che il sequel di Wolfenstein era in sviluppo presso MachineGames. Ma non sono stati condivisi molti dettagli sul progetto dopo l'uscita del titolo spinoff Wolfenstein Youngblood nel 2019.

Ma Indiana Jones e Wolfenstein 3 non sono gli unici titoli in arrivo da MachineGames, poiché lo studio sta lavorando anche a un remaster di Quake. Inoltre, il più grande gruppo Bethesda ha in sviluppo progetti più ambiziosi, come Starfield e The Elder Scrolls 6. Molti si aspettano che l'azienda condivida maggiori dettagli su questi progetti in occasione dello showcase di Xbox e Bethesda del 12 giugno. Indiana Jones è ancora, probabilmente, nelle fasi iniziali dello sviluppo, considerando che il progetto è stato annunciato l'anno scorso.

