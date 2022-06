Indiana Jones di MachineGames rispetterà l'universo e la tradizione dei film di George Lucas

Buone notizie per i fan di Indiana Jones che sperano che l'adattamento di MachineGames sia all'altezza del franchise creato dalla mente di George Lucas. In un'intervista con GameReactor, gli sviluppatori del nuovo titolo si impegnano a rispettare la tradizione originale. Per il produttore esecutivo Jerk Gustafsson, l'approccio è quasi quello di un fan.

"Ovviamente ci approcciamo in molti modi, guardiamo i film, ma non solo i film, guardiamo anche i vecchi giochi, i fumetti...Dobbiamo solo assicurarci che tutto ciò che facciamo sia in linea con la tradizione e che raccontiamo una storia che funziona con la tradizione e che non la contraddice in alcun modo".

Ma quale sarà la scelta artistica per questo gioco? MachineGames non si sbottona molto, ma condivide qualche piccolo dettaglio: "Il mio film preferito è 'I predatori dell'arca perduta'. Mi piace molto anche 'The Last Crusade 'L'ultima Crociata', penso che sia fantastico con Sean Connery in quel film. Ma ci sono comunque tante parti interessanti in tutti i film".

Per adesso non sappiamo molto sul gioco di Indiana Jones, dato che non è stato mostrato durante l'evento Xbox & Bethesda Games Showcase.

Fonte: GameReactor