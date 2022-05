Indiana Jones, il nuovo gioco di MachineGames non sarà esclusiva Xbox?

Secondo quanto riferito da Jez Corden di Windows Central sul podcast Xbox Two del 27 maggio, il nuovo gioco di Indiana Jones di MachineGames non sarà un'esclusiva per console Xbox. Nonostante ciò l'insider afferma che "qualcosa potrebbe essere cambiato" da quando ha sentito le informazioni l'anno scorso.

Durante il podcast, in risposta a un'osservazione dei fan sul fatto che il gioco di Indiana Jones non è esclusivo, Corden conferma con sicurezza che questo è vero, affermando: "So quasi per certo che non è un'esclusiva Xbox".

Quando l'altro conduttore del podcast Rand al Thor 19 chiede delucidazioni a riguardo, Corden risponde: "l'unica informazione che ho su Indiana Jones è che in effetti non era un'esclusiva". Tuttavia, spiega rapidamente con un follow-up "è stato molto tempo fa, e forse qualcosa è cambiato". Qui di seguito, verso il minuto 2:25:00 potete sentire Corden parlare del gioco.

Tutto sommato, se questo gioco di Indiana Jones annunciato per la prima volta a gennaio 2021 fosse davvero multipiattaforma, non sarebbe troppo sorprendente. A differenza di The Elder Scrolls o Starfield, Bethesda non possiede l'IP⁠⁠, chinvece e appartiene alla Disney. Il contratto di licenza tra MachineGames e Disney è stato firmato prima che la società madre dello sviluppatore ZeniMax fosse completamente acquisita da Microsoft nel marzo 2021.

Ad ogni modo, probabilmente lo scopriremo il 12 giugno, quando Xbox e Bethesda terranno il loro evento.

Fonte: ComicBook