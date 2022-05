Lost Soul Aside è ancora in sviluppo e si ispira a Demon's Souls Remake

"Scomparso" poco più di un anno fa, l'action RPG Lost Soul Aside torna sulle cronache internazionali e il team ne ha confermati gli sviluppi. Secondo Yang Bing, game director, l'esclusiva PS4 e PS5 è ancora in produzione presso UltiZeroGames.

L'action RPG à la Final Fantasy XV è ancora una volta oggetto di discussione da parte degli sviluppatori in un'intervista. Secondo l'account Twitter ufficiale del gioco, il progetto segue i piani di Sony e sarà ispirato dal remake di Demon's Souls, soprattutto nella sua grafica ed effetti compatibili con l'hardware next-gen.

"Lost Soul Aside è il gioco su cui stiamo attualmente lavorando per 'China Hero Project' di PlayStation. Essendo una persona artisticamente formata, amo giocare, da hobby a professionista, i giochi sono ovunque nella mia vita quotidiana. Lost Soul Aside è tutto incentrato sulla creazione di un'esperienza RPG d'azione fluida per i giocatori, e l'abbiamo dimostrato nei video precedenti" ha dichiarato Bing.

"Il remake di Demon's Souls è un gioco per PlayStation 5 che ho visto e dal quale sono profondamente commosso. La grafica, gli effetti speciali e altri aspetti mi fanno capire i miglioramenti dei giochi di nuova generazione, il che mi fa venire voglia di provare qualcosa che corrisponda alla prossima generazione".

