Lost Soul Aside, il gioco tra Final Fantasy e Demon's Souls è nelle fasi finali di sviluppo?

Torniamo a parlare di Lost Soul Aside, gioco in via di sviluppo tramite il programma PlayStation China Hero Project. Questo programma permette a Sony di finanziare e supportare studi di sviluppo cinesi in modo da pubblicare diversi giochi.

Ebbene Lost Soul Aside era stato annunciato nel lontano 2017, ma di lui ci sono ancora pochissime notizie. Sappiamo che recentemente il creatore del gioco attraverso un'intervista ha dichiarato che il team si ispira a Demon's Souls Remake, ma in quel frangente non ha condiviso nessun altro dettaglio.

Ora però attraverso Reddit un utente ha dichiarato che aver avuto una conversazione con un traduttore che lavora presumibilmente al gioco il quale ha dichiarato: "Sto lavorando per China Hero Project, il gioco è praticamente alla fine perché è in fase di traduzione e attualmente tradotto in inglese e giapponese".

Questo gioco potrebbe essere davvero Lost Soul Aside, dato che la risposta arriva dopo che l'utente ha menzionato il gioco. Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni dal team di sviluppo che si spera arrivino a breve.