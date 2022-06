MADiSON si ispira a P.T. e Fatal Frame in un inquietante trailer gameplay con la nuova data di uscita

MADiSON è un horror che anche solo per le fonti d'ispirazione che propone non può che incuriosire considerando che stiamo parlando di grandi nomi come P.T. e Fatal Frame.

Per quanto Silent Hills di Hideo Kojima non sia mai diventato realtà (almeno per ora), il playable teaser P.T. ha lasciato un segno indelebile all'interno del genere horror. MADiSON è sicuramente un "figlio" di P.T. ma allo stesso tempo un gioco che cerca una propria identità ponendo una particolare enfasi sull'utilizzo di una macchina fotografica come mezzo per diradare l'oscurità ma anche per risolvere particolari enigmi ambientali e situazioni soprannaturali.

Ecco il trailer gameplay mostrato nella giornata di oggi, un trailer che rivela che il titolo ha una nuova data di uscita e non debutterà questo mese come precedentemente annunciato:

In MADiSON il giovane Luca si trova suo malgrado alle prese con demoni, rituali e segreti indicibili tra presente e passato, realtà e aldilà. PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Nintendo Switch accoglieranno il gioco l'8 luglio.