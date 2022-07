Night in the Woods diventa icona del Pride Month durante una partita di calcio

I Portland Timbers hanno recentemente giocato contr gli Houston Dynamo, ma il momento più bello è arrivato prima ancora che la partita iniziasse quando sono stati alzati giganteschi stendardi sugli spalti rivelando così una coreografia del Pride Month con una protagonista d'eccezione: Mae Borowski di Night in the Woods.

L'esibizione al Providence Park della Major League Soccer comprendeva tre parti. Il primo striscione diceva "Da Stonewall un mattone da Portland un'ascia", riferendosi alla rivolta del 1969 e alla protesta per i diritti dei gay. La seconda parte diceva: "Rispetta il nostro orgoglio o aspettati la nostra ira". Alla fine, Mae di Night in the Woods si è alzata dalla folla con la sua mazza da softball sostituita con l'ascia dei Timbers. "Portland is Pride", il team ha twittato accanto a un'immagine presa poco prima del calcio d'inizio.

"Rimango a bocca aperta", ha twittato l'artista del gioco, Scott Benson, reagendo a un video del momento del riscaldamento pre-partita. “Questa è la prima volta che sono coinvolto nello sport. Non lo so gente, sono contento che il nostro amato gioco continui ad apparire in posti inaspettati".

jaw dropped https://t.co/rcYvziEMWO — 10k Motivated Rats (@bombsfall) June 30, 2022

"Comunque sostengo il messaggio e la minaccia implicita di violenza con l'ascia", ha twittato Benson. I fan della squadra, il Timbers Army, mostrano regolarmente stendardi alle partite e hanno scelto di mettere in risalto Mae per celebrare il Pride questo mese.

