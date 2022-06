Pokémon Spada e Scudo stanno per ricevere un nuovo evento a tempo limitato

Pokémon Spada e Scudo non sono i giochi dei Pokémon più recenti per Switch, ma continuano a ricevere eventi speciali a tempo limitato.

Il prossimo avrà luogo tra l'11 e il 12 giugno e sarà un evento speciale di distribuzione di un Sableye basato su quello utilizzato dal campione dei Campionati giapponesi 2021.

Ecco un po' di informazioni sul suo set di mosse e sull'oggetto di cui è dotato, per gentile concessione di Serbii.net:

"Livello 50 con l'abilità Prankster e le mosse Fake Out, Quash, Foul Play e Trick e viene fornito con Eject Button".

