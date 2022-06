Nintendo Switch arriva a 25 milioni di unità vendute in Giappone

Nintendo Switch è un successo su tutta la linea ed è abbastanza chiaro a tutti. Ogni mese vengono ancora vendute centinaia di migliaia di console in tutto il mondo, in tutte le sue declinazioni. In Giappone però, questi numeri cominciano ad apparire spaventosi, superando la soglia delle 25 milioni di unità vendute.

La crisi dei semiconduttori sta sicuramente migliorando i risultati della console Nintendo, molto più semplice da produrre rispetto a PlayStation 5 e Xbox Series X|S ma nonostante questo, i numeri sono sbalorditivi:

Switch: 18,379,851

Switch Lite: 4,754,257

Switch OLED: 1,876,296

Questi dati, svelati da Famitsu, sono accompagnati inoltre dai primi cinque titoli di Nintendo Switch più venduti in Giappone e anche qui, poche sorprese:

Animal Crossing: New Horizons: 7,621,929

Super Smash Bros. Ultimate: 4,895,873

Mario Kart 8 Deluxe: 4,664,614 units sold

Pokemon Spada e Scudo: 4,345,336

Splatoon 2: 4,086,738

Fonte: NintendoEverything