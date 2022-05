Project Belfry, la misteriosa esclusiva Xbox è 'molto interessante' secondo Jez Corden

Manca ancora più di un mese all'evento che vedrà protagonisti sia Xbox che Bethesda, ma recentemente iniziano a circolare voci sui giochi in via di sviluppo che potrebbero essere mostrati a giugno.

In particolare questa news si focalizza su una delle esclusive third party che sarebbero in via di sviluppo. Stiamo parlando del misterioso progetto "Project Belfry" di cui si conosce praticamente poco o nulla. Il titolo dovrebbe essere in sviluppo presso Stoic Studio, team conosciuto per The Banner Saga.

Recentemente Jez Corden ha parlato di Project Belfry, affermando di sapere alcune cose del gioco e che sembrerebbe 'abbastanza interessante'. Attraverso il suo account Twitter Corden ha dichiarato: "Hmm, di recente ho appreso alcune cose sull'esclusiva Xbox di Stoic Project Belfry che ha sollevato il mio interesse per il gioco in buona parte. Sembra che potrebbe essere abbastanza bello".

Hmm, learned a few things about Stoic's Xbox exclusive "Project Belfry" recently that has raised my interest in the game a fair amount. It sounds like it could be quite good. pic.twitter.com/v1oAvHJuOm — jez (@JezCorden) May 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Corden non si è sbottonato ulteriormente, ma ha dichiarato che ne sentiremo di più attraverso il suo podcast con Rand Al Thor la prossima settimana.