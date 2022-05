Project Belfry: la misteriosa esclusiva Xbox potrebbe avere elementi RPG e MMO

Project Belfry è la misteriosa esclusiva Xbox in sviluppo presso Stoic Studio, team conosciuto per The Banner Saga.

Pochi giorni fa, Jez Corden di WindowsCentral ha parlato di questo progetto che, secondo lui, è "molto interessante".

Dopo le informazioni condivise da Corden, i fan si sono incuriositi ancora di più e hanno iniziato a cercare ulteriori dettagli in rete.

Spulciando tra gli annunci di lavoro pubblicati da Stoic Studio sono emersi interessanti dettagli e, a quanto pare, questo Project Belfry offrirà un mix tra un Action RPG e un MMO.

Stoic Studio sta cercando un Systems Designer che dovrà lavorare sul sistema di loot e ricompense. Inoltre, dovrà occuparsi dello scaling del livello di difficoltà dei nemici e della specifiche di armi ed equipaggiamenti.

More info on Project Belfry from job listing



• Scaling enemy difficulty

• Working with ARPG to define all the specific weapons, gear and aspects

• Loot and reward allocation

• MMO or ARPG game experience



Source:https://t.co/4OiYRTm4Xd



Credit to GING-SAMA for the find 👏 pic.twitter.com/bMQYlevALV