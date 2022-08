Resident Evil in Unreal Engine 5 è un remake fan made che lascia il segno nel nuovo trailer

La community di fan non finisce mai di stupirci con creazioni di ogni genere, e una delle più attive è senza dubbio quella di Resident Evil, che ogni tanto ci sorprende con un nuovo progetto. Questa volta si tratta di un remake del primo Resident Evil in Unreal Engine 5, che come potete vedere in calce a questa news, è stato realizzato da soltanto tre persone.

Nonostante il primo Resident Evil abbia già ricevuto uno spettacolare remake nel 2002 su Nintendo GameCube, considerato uno dei migliori della storia, questo gruppo di fan ha voluto recuperare questo classico con il motore più sofisticato del momento, Unreal Engine 5, dimostrando come è possibile sfoggiare questa avventura con la tecnologia odierna, rispettando il gameplay classico.

Al momento non ci sono molti dettagli in più, né sullo stato del progetto né se si tratti solo di una tech demo o se davvero si intenda sviluppare l'intero gioco e rilasciarlo ad un certo punto. E' possibile comunque seguire il loro cnale YouTube per scoprire se presto daranno maggiori informazioni.

E sempre a proposito di Resident Evil: sapete che il gioco per PlayStation 1 è stato venduto all'asta per più di 52.000 dollari?

