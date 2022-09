Rise of the Ronin punta a vendere più di 5 milioni di copie! Koei Tecmo crede tantissimo nel progetto

Rise of the Ronin è il prossimo titolo di Team Ninja presentato allo State of Play di PlayStation.

Il titolo si preannuncia davvero molto interessante e sarà pubblicato da Koei Tecmo. Ora, il publisher ha parlato di questo promettente gioco, defindendolo come un progetto strategico per la società e che punta a vendere più di 5 milioni di copie.

Takashi Mochizuki, reporter di Bloomberg, scrive su Twitter: "Koei Tecmo ha confermato che "Rise of the Ronin" è un titolo che spera di vendere più di 5 milioni di copie, in quanto uno degli importanti pilastri della strategia di crescita a medio termine dell'azienda".

Koei Tecmo confirmed "Rise of the Ronin" is a title it hopes to sell more than 5 million copies as one of important strategic pillars of the company's mid-term growth strategy. — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) September 14, 2022

Rise of the Ronin, che uscirà su PS5 e PC, è "un GDR d’azione open world incentrato sul combattimento, ambientato in un’epoca di grandi cambiamenti per il Giappone", afferma Koei Tecmo.

"Siamo alla fine dei 300 anni del periodo Edo, un momento noto come “Bakumatsu”. È la fine del XIX secolo, sono tempi bui per il Giappone che si ritrova a combattere contro governatori dispotici e malattie letali, mentre l’influenza dell’Occidente cresce sempre di più e imperversa la guerra civile tra lo shogunato Tokugawa e le fazioni contrarie".

Fonte: Twitter.