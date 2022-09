Rise of the Ronin è il nuovo action adrenalinico del Team Ninja mostrato allo State of Play

Allo State of Play è stato mostrato il nuovo trailer di Rise of the Ronin, il nuovo grande lavoro del Team Ninja che sembra davvero promettente. La varietà sembra non mancare, con alcune scene che sembrano richiamare persino Assassin's Creed II, sparatorie e combattimenti all'arma bianca.

Si dovrà aspettare però ancora un po', visto che l'uscita è prevista per il 2024. Vi lasciamo con il trailer. "È l'ora più buia prima dell'alba. In Rise of the Ronin esplorerai un mondo in continua evoluzione mentre lotterai per forgiare una nuova era per il Giappone. Vestirai i panni di un Ronin, un guerriero senza padrone e legami: mentre il tuo destino incrocia quello dei personaggi della storia, il sistema di combattimento coinvolgente e ricco di azione ti catturerà."