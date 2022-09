Rise of the Ronin sarà sviluppato con l'aiuto di Sony XDEV

Sony XDEV, in origine, era l'unità aziendale first-party con sede a Liverpool, responsabile della supervisione dei progetti first-party di Sony sviluppati da studi europei esterni. Tra gli esempi del passato, ci sono giochi come Detroit: Become Human e Sackboy: A Big Adventure di Sumo Digital.

Tuttavia, l'anno scorso è stato notato che il team stava assumendo personale in Giappone e ora viene descritto come una "operazione globale".

Probabilmente vedremo una prova di questo nuovo mandato con l'annuncio di Rise of the Ronin di Team Ninja, pubblicato da Sony e supervisionato da XDEV. "Ho il privilegio di lavorare a un titolo emozionante come Rise of the Ronin con Yasuda-san di Team Ninja Studio, [il produttore] Masaaki Yamagiwa e il nostro team Sony XDEV JP", ha scritto il veterano Jason Stewart su Twitter.

Fino alla sua chiusura, avvenuta lo scorso anno, Japan Studio si occupava di tutti i progetti esterni di Sony ed era probabilmente più noto per le sue collaborazioni con sviluppatori come Clap Hanz per serie come Everybody's Golf.

Privileged to work on an exciting title as #RiseOfTheRonin with Yasuda-san of @TeamNINJAStudio @giwamasa and our @Sony_XDEV JP team. Only right to visit the Meiji Jingu Shrine. Birth of the Charter Oath in Five Articles and end of Feudal Shogunate Japan

La buona notizia è che, invece di abbandonare completamente il settore, è ora chiaro che XDEV si è orientata verso questo spazio. In definitiva, questo significa che dobbiamo aspettarci che dal Giappone emergano ancora grandi collaborazioni con PlayStation.

Di recente, è emerso che Rise of the Ronin potrebbe essere un'esclusiva PS5 'totale'.

