Shenmue 4 si farà? Parla Yu Suzuki

Yu Suzuki ha parlato a un evento speciale durante il fine settimana per celebrare Shenmue a Yokosuka, la città in cui si svolge il primo capitolo. Il creatore di Out-Run ha parlato dell'anime di Shenmue, Shenmue 3, e dei piani per il futuro della serie, che a quanto pare sono ancora incerti.

Per quanto riguarda Shenmue 3, Suzuki ha rivelato che il gioco è stato creato per i fan ed è stato soddisfatto della sua accoglienza, ma ha ammesso che i nuovi arrivati "si sentivano come se fossero stati lasciati indietro". In quanto tale, Shenmue non era il punto di partenza ideale per le persone che non avevano giocato i primi due capitoli.

Nonostante ciò, è ancora ansioso di realizzare Shenmue 4 e vuole "rendere possibile ai nuovi giocatori di giocare al prossimo capitolo". Sfortunatamente, secondo quanto detto da Suzuki, attualmente non ci sono piani per il quarto capitolo della serie. Niente è scolpito nella pietra quindi.

Di recente sono emerse voci su Shenmue 4 dopo che è stato suggerito che 110 Industries avesse qualcosa a che fare con il sequel non ancora annunciato. Sfortunatamente dati i commenti di Suzuki, probabilmente non sarà così.

Fonte: VGC