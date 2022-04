Shenmue 4 sempre più reale? 110 Industries parla di un 'grande annuncio' in arrivo

Shenmue 3 è stato lanciato nel 2019 e ha ricevuto un'accoglienza mista: nonostante ciò i fan della serie hanno apprezzato il terzo capitolo con molti che si chiedono se Shenmue 4 vedrà mai la luce.

110 Industries ha attirato per la prima volta l'attenzione dei fan di Shenmue nel settembre 2021, quando il creatore della serie Yu Suzuki è apparso nella conferenza stampa del Tokyo Game Show dell'editore. L'editore sta attualmente promuovendo il prossimo gioco d'azione in terza persona Wanted: Dead dal regista di Ninja Gaiden Hiroaki Matsui. Dopo aver rivelato il concept art di Wanted: Dead sull'account Instagram dell'editore, un speranzoso fan di Shenmue ha suggerito che la società avrebbe dovuto pubblicare Shenmue 4. Il publisher in seguito ha risposto: "Perché pensi che Yu Suzuki fosse nella nostra diretta al Tokyo Game Show?".

Ora, dopo che il penultimo episodio dell'anime di Shenmue è andato in onda lo scorso sabato su Crunchyroll, 110 Industries attraverso i suoi social ha parlato di un "grande annuncio" in arrivo nelle "prossime due settimane". Ad accompagnare il post c'è l'immagine di una banana e una mela. Molti fan di Shenmue hanno già interpretato questa foto poiché questi due frutti farebbero riferimento a Shenmue 3, dove i giocatori possono scegliere di far mangiare a Ryo una mela e una banana prima del lavoro ogni giorno.

A big announcement is upon us in the next couple of weeks. Stay tuned and fasten your seatbelts. pic.twitter.com/5HmazyPshU — Wanted: Dead | 110 Industries (@110industries) April 19, 2022

Sembra quindi che il reveal del gioco sia molto vicino: non ci resta che aspettare e attendere ulteriori dettagli da 110 Industries.

Fonte: ComicBook