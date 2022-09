Shenmue: The Animation arriva al capolinea. La serie anime è stata cancellata

La serie anime Shenmue: The Animation, che ha debuttato a febbraio, è stata cancellata.

L'adattamento anime del classico cult di Sega era stato annunciato per la prima volta nel settembre 2020, prima di essere trasmesso e disponibile in streaming rispettivamente su Adult Swim e Crunchyroll.

Secondo quanto riferito, una seconda stagione era in cantiere prima della cancellazione, che probabilmente fa parte di una più ampia operazione di epurazione delle proprietà da parte di Warner Discovery in seguito alla fusione dei due conglomerati mediatici avvenuta nell'aprile di quest'anno.

La prima stagione è stata rimossa anche da Adult Swim e da diversi altri siti di streaming, ma per il momento continuerà a essere disponibile su Crunchyroll.

La cancellazione sarà molto probabilmente una notizia deludente per gli affezionati fan di Shenmue.

Sorry guys. This happened. You can still watch all of the anime on Crunchyroll and it will still be available as digital downloads. And yes, it’s looking like no S2 of Shenmue, even though sadly- it did well enough that we were gearing up for S2. Maybe one day… https://t.co/WpM3O6NcSC