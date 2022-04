Sonic 2 Il Film: la voce di Knuckles Idris Elba rivela di essere cresciuto giocando ai titoli per Commodore 64

New York Times ha pubblicato un articolo dedicato all'attore Idris Elba, che ha prestato la voce a Knuckles in Sonic 2 Il Film, e si scopre che è un grande fan dei videogiochi.

Elba ha detto di possedere "praticamente" tutte le console dai tempi di Sega Genesis, e in questi giorni è appassionato di "FIFA e giochi di guida". Ha iniziato a giocare, tuttavia, su un computer Commodore 64.

Elba aveva nove anni quando il Commodore 64 uscì nel 1982. All'epoca costava $600, che è l'equivalente di un ottimo PC da gioco oggi.

C'erano tonnellate di giochi disponibili per il C64. Lucasfilm Games ne ha pubblicati diversi, tra cui Zak McKracken and Alien Mindbenders e Maniac Mansion. Anche un sacco di giochi arcade sono stati portati sul sistema, come Bubble Bobble e molti altri.

Quello che Elba ha giocato sul suo Commodore 64 rimane un mistero, perché l'intervista con NYT si è spostata sulla facilità con cui le cassette per C64 potevano essere copiate e quindi piratate.

"Ricordo che potevi prendere un nastro vergine e doppiarci sopra un gioco", ha detto Elba. "E dovevi togliere le linguette dalla cassetta per non registrarci sopra."

Ha aggiunto che tutti i suoi giochi erano "acquisti autorizzati", quindi l'attore non ha mai piratato un gioco per C64.

Stando a quanto emerso, dunque, potremmo considerare Elba come un "giocatore PC", visto che è cresciuto con il mitico Commodore 64.

Fonte: PCGamer.