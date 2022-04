Sonic Origins: arrivano ulteriori conferme sul suo arrivo imminente grazie al leak della sua cover art

Circa un anno fa SEGA annunciò l'arrivo di una raccolta di classici Sonic, contenente i primi capitoli del franchise (Sonic the Hedgehog del 1991, Sonic the Hedgehog 2 del 1992, Sonic the Hedgehog 3 del 1994 e Sonic & Knuckles dello stesso anno), Sonic CD, più nuovi contenuti non ancora svelati. La data rimane sul generico 2022 ma forse il suo arrivo è ancora più vicino di quanto pensiamo.

Dopo la sua classificazione avvenuta in Corea del Sud che prefigura un arrivo molto vicino, abbiamo un ulteriore conferma anche dal PlayStation Network con la pubblicazione dell'immagine ufficiale e che potrete vedere dal tweet condiviso da GBAtemp.

I punti all'oscuro sono però ancora tanti, come ad esempio su quali piattaforme arriverà la collezione. Due indizi non fanno ancora una prova ma di sicura qualcosa si sta muovendo. Non resta che attendere ulteriori novità da parte di SEGA.

Fonte: GamingBolt