The Division Resurgence svela il suo gameplay in video. Ecco la versione mobile dell'IP Ubisoft

Dopo l'annuncio avvenuto poco tempo fa, abbiamo modo di vedere il primo gameplay di The Division: Resurgence, la versione mobile del franchise The Division e che proverà a portare tutte le meccaniche del gioco al meglio sui dispositivi Android e iOS.

Il titolo si presenta abbastanza bene e in questo frangente possiamo notare come le differenze con i capitoli principali siano davvero poche. Chi ha amato The Division qui si troverà a casa, con comandi studiati per rendere il gameplay godibile e gratificante anche su smartphone e tablet.

Ovviamente qualche sacrificio tecnico è stato fatto ma tutto l'impianto di shooting e personalizzazione sembra essere rimasto invariato, con la possibilità per i giocatori di migliorare il proprio equipaggiamento eliminando i nemici o semplicemente esplorando la devastata New York, ma stando sempre attenti a guardarvi le spalle.

The Division: Resurgence non ha ancora una data d'uscita ma è possibile iscriversi già per la closed alpha. Come detto, il titolo sarà disponibile su dispositivi mobile tramite App Store e Google Play.