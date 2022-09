The Division Heartland e Resurgence si mostrano in nuovi video, open beta e test in arrivo

Durante l'evento Ubisoft Forward sono stati mostrati i due giochi The Division di prossima uscita. Stiamo parlando di The Division Heartland e The Division Resurgence.

Per quanto riguarda The Division Heartland un video ci ha mostrato parti di gameplay free-to-play di questo gioco: la cosa più importante è che prossimamente sarà possibile provare in anteprima il gioco. Le registrazioni sono aperte.

Su The Division Resurgence, il titolo mobile ha ricevuto un nuovo video gameplay e anche per questo gioco ci sarà una versione beta a cui potrete partecipare a fine anno. Eccovi i due video di seguito.

Sia The Division Heartland che Resurgence non hanno ancora una data di uscita.