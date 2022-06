The Elder Scrolls VI uscita lontanissima? Il gioco è solo in pre-produzione

Todd Howard di Bethesda ha condiviso numerosi dettagli sui progetti in cantiere presso lo studio in un'intervista con IGN.

Howard ha svelato molte informazioni su Starfield e ora sappiamo che la storia principale durerà circa 30-40 ore.

Ma all'interno della conversazione, sono emersi anche dettagli su un altro attesissimo gioco dello sviluppatore, stiamo parlando di The Elder Scrolls 6.

Ebbene, sembra che l'uscita del nuovo capitolo dell'amata serie sia ancora molto lontana, poiché, stando alle parole di Todd Howard, TES6 risulta ancora in pre-produzione.

Confermando Fallout 5 come prossimo titolo di Bethesda proprio dopo TES6, Howard ha detto: "Sì, The Elder Scrolls 6 è in pre-produzione e, sapete, dopo di esso faremo Fallout 5, quindi la nostra agenda è piuttosto piena per un po'. Abbiamo anche altri progetti che valutiamo di tanto in tanto".

Al momento, non sappiamo quanto dovremo aspettare per il lancio di The Elder Scrolls VI. L'RPG di Bethesda più vicino è Starfield che, come saprete, è stato rinviato al 2023 e uscirà su PC e Xbox Series X/S.

Fonte: IGN.