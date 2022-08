Total War: Warhammer 3 in un nuovo epico trailer che mostra la mappa Immortal Empires

Creative Assembly ha pubblicato un nuovo trailer per Total War: Warhammer 3. Il trailer offre un primo sguardo alla mappa Immortal Empires.

Il trailer ci mostra una panoramica dell'enorme mappa Immortal Empires, fornendoci un'occhiata alle varie fazioni e regioni, il tutto accompagnato da una colonna sonora orchestrale che sottolinea l'epicità della mappa.

Immortal Empires, al momento del lancio, conterrà 86 Legendary Lords giocabili, oltre 23 razze, 533 regioni, 287 fazioni iniziali e 4 rotte marittime per facilitare la navigazione nell'enorme mappa.

Immortal Empires è un aggiornamento gratuito in arrivo per Total War: Warhammer 3 in cui le mappe della campagna di tutti e tre i giochi vengono combinate in un'unica enorme mappa.

Oltre a Immortal Empires, Total War: Warhammer 3 riceverà anche un DLC a pagamento: Champions of Chaos, quattro nuovi Legendary Lords che rappresentano vari aspetti del Caos.

Total War: Warhammer 3 è disponibile su PC.

Fonte: Gamingbolt.