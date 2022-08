Uncharted ha un debutto da favola su Netflix

Quando fu annunciato il film di Uncharted, con protagonista Tom Holland nei panni di Nathan Drake, molti furono alquanto scettici, non tanto per le qualità dell’attore che aveva già dimostrato le sue qualità nella saga di Spider-man, ma per il trattamento che il mondo cinematografico aveva riservato ai film tratti dai videogame.

Il film di Uncharted ha superato tuttavia qualsiasi remora, piazzandosi ai primi posti nelle classifiche di vendita nei cinema e con Sony Pictures semplicemente in brodo di giuggiole per il successo del titolo. Successo che ora sta bissando su Netflix USA.

Al giorno del debutto sulla piattaforma di streaming infatti, il titolo ha scalato le classifiche di rirpoduzione piazzandosi velocemente fra i primi posti scavalcando anche opere più longeve e conosciute.

Che sia un momento di rinascita anche per i film tratti dai videogiochi? Lo speriamo tantissimo, e speriamo che brutte esperienze come quelle passate non avvengano mai più.

Uncharted sarà rilasciato su Netflix Italia il prossimo 26 agosto.

Fonte: Gamerant