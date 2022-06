Uncharted arriverà su Netflix a breve: ecco quando

Uncharted è una delle saghe più iconiche di PlayStation dalla quale è stato estratto un film uscito nelle nostre sale il 17 Febbraio scorso. E a pochi mesi di distanza dalla data di rilascio sul grande schermo Sony, che ha prodotto la pellicola, è pronta a far capolino nei nostri salotti grazie ad un accordo con Netflix.

Nel film vivremo le origini di Nathan Drake, protagonista del gioco e qui interpretato da Tom Holland, alla ricerca di tesori perduti come i videogame ci hanno già tante volte mostrato.

Per ora si tratta di un rumor riportato da What’s On Netflix , ma sembra attendibile almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, infatti la data è riferita solo al territorio americano, anche se questo non esclude che il film possa uscire in contemporanea in Europa.

Secondo quanto indicato dal sito, il prossimo 15 Luglio il live action di Uncharted sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. Dato il successo ottenuto nelle sale, non ci si stupisce di come Sony e Netflix vogliano subito capitalizzare anche tramite l'ampia distribuzione che questo tipo di servizi offrono.

Questo in attesa che Naughty Dogs, prima o poi, porti alla luce un Uncharted 5 che tanto manca alla nostra collezione videoludica.