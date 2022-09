Tante novità da Amazon: annunciati i nuovi Echo Dot, Echo Studio, Fire TV Cube e Kindle Scribe

Amazon ha presentato oggi nuovi dispositivi ed esperienze pensati per rendere la vita più semplice e divertente, e mantenere i clienti sempre connessi. A partire dalla nuova generazione di Echo Dot ed Echo Dot con orologio, progettati per offrire ulteriori modi per sfruttare la comodità di Alexa in ogni stanza della casa, ed Echo Studio con tecnologia audio potenziata – che dà vita ad un suono ancora più immersivo grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e al miglioramento dell’estensione della gamma di frequenze supportate, passando per il nuovo Kindle Scribe, che è il primo Kindle per la lettura e la scrittura, fino ad arrivare alla line up di Fire TV, con l’introduzione di Fire TV Cube di terza generazione.

Fire TV Cube è il lettore multimediale per lo streaming più potente della gamma Fire TV, e poi c'è il nuovo telecomando vocale Alexa Pro, un telecomando premium che include la nuova funzionalità ‘Trova il mio telecomando’ e pulsanti personalizzabili. Inoltre, l’esperienza Fire TV sarà disponibile prossimamente anche su Echo Show 15 ed è in arrivo una nuova funzionalità di Alexa.

Nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio: audio migliorato, nuovo sensore di temperatura, controlli gestuali e LED display migliorato

Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono i più potenti di sempre. L’architettura audio riprogettata presenta un altoparlante full-range personalizzato e con l’escursione più elevata di qualsiasi altro Echo Dot, per garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente. Il tutto mantenendo lo stesso design sferico e compatto. Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono dotati di nuovi sensori che consentono ad Alexa di agire in base al contesto, come la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore quando l’ambiente raggiunge una certa temperatura. La nuova generazione incorpora anche un accelerometro per abilitare i controlli gestuali, in modo da poter semplicemente toccare la parte superiore del dispositivo per mettere in pausa e riprendere la musica, disattivare i timer o terminare una chiamata. Il nuovo Echo Dot con orologio è dotato di una aggiornata tecnologia LED ad alta densità da 5x21 punti, che offre un modo più dinamico e chiaro di visualizzare le informazioni a colpo d’occhio. Da oggi, quando l’utente chiederà informazioni ad Alexa, potrà visualizzare, oltre all’ora, anche il titolo di una canzone o il nome di un artista, il meteo, un calcolo, e altro ancora. Echo Dot è disponibile nella nuova colorazione Blu notte e nelle colorazioni originali Antracite e Bianco ghiaccio al prezzo di 59,99 euro. Echo Dot con orologio con orologio è disponibile in Azzurro tenue e Bianco ghiaccio a 69,99 euro. Il pre-ordine di Echo Dot ed Echo Dot con orologio inizia oggi e le spedizioni inizieranno il mese prossimo.

Echo Studio: ora con tecnologia audio potenziata

Echo Studio è già lo speaker Echo con il miglior suono e, da oggi, è ancora più performante grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e all’estensione della gamma di frequenze. La nostra tecnologia personalizzata di elaborazione audio spaziale è progettata per migliorare il suono stereo, facendo sì che la musica e le colonne sonore dei film raggiungano l’ascoltatore con maggiore ampiezza, chiarezza e intensità. Ricrea le prestazioni di un sistema stereo hi-fi, per cui le performance vocali sono più presenti al centro, mentre gli strumenti con panning stereo sono meglio definiti ai lati, creando un’esperienza sonora più avvolgente che riproduce l’intento dell’artista. Inoltre, la tecnologia di estensione della gamma di frequenza offre prestazioni migliori, una maggiore chiarezza dei medi e bassi più profondi. Questi aggiornamenti si aggiungono al supporto esistente di Echo Studio per Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. Echo Studio è infine disponibile nella nuova colorazione Bianco ghiaccio. Echo Studio nell’originale colorazione Antracite è oggi disponibile a 199,99 euro su www.amazon.it/echostudio. La nuova colorazione Bianco ghiaccio è disponibile per il pre-ordine da oggi e le spedizioni inizieranno il mese prossimo.

Nuovo Kindle Scribe

Kindle Scribe è la nuova generazione di Kindle che unisce la lettura alla scrittura. Kindle Scribe è dotato del primo schermo Paperwhite al mondo da 10,2 pollici a 300 ppi, ed include una penna che non necessita di ricarica. Il display premium, con tecnologia antiriflesso e luce frontale, dona la sensazione di leggere e scrivere su carta, grazie alla nitidezza del testo e all’ampio spazio per caratteri più grandi, immagini, grafici e documenti. Progettato per leggere e prendere appunti su milioni di libri, aggiungere note ai documenti, scrivere diari e molto altro, Kindle Scribe è disponibile per il preordine da oggi a partire da 369,99 euro e le spedizioni inizieranno nei prossimi mesi. Per saperne di più: www.amazon.it/kindlescribe.

Fire TV Cube: potenza e velocità migliorate

La terza generazione di Fire TV Cube è il miglior lettore multimediale per lo streaming di Amazon, con un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente. Il processore potenziato aumenta la velocità di avvio delle app, rendendo l’esperienza con Fire TV la più fluida e scorrevole di sempre. Fire TV Cube può essere controllato completamente tramite la voce grazie ad Alexa e include il supporto per il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo. Inoltre, offre una serie di nuove funzionalità, tra cui un ingresso HDMI, il supporto Wi-Fi 6E e il Super Resolution Upscaling. Il nuovo Fire TV Cube è disponibile da oggi per il pre-ordine al prezzo di 159,99 euro su www.amazon.it/firetvcube.

Telecomando vocale Alexa Pro: funzione ‘Trova il mio telecomando’, pulsanti personalizzabili e retroilluminazione

Per i clienti che desiderano utilizzarlo, il telecomando vocale Alexa Pro è stato pensato per aiutarli a passare più tempo allo streaming piuttosto che alla ricerca del telecomando. Grazie alla nuova funzione di ricerca del telecomando basta dire semplicemente “Alexa, trova il mio telecomando” o usare il pulsante Remote Finder dedicato nell’app Fire TV e l’altoparlante integrato nel telecomando Alexa Pro emetterà un suono per attirare l’attenzione. Il telecomando vocale Alexa Pro è da oggi disponibile per il pre-ordine al prezzo di 39,99 euro. Per sapere quali dispositivi Fire TV sono compatibili con il nuovo telecomando vocale Alexa Pro, è possibile consultare www.amazon.it/telecomandovocaleAlexaPro.

L’esperienza Fire TV disponibile anche su Echo Show 15

Grazie al display immersivo e al supporto per lo streaming video 1080p, Echo Show 15 è perfetto per diventare la TV smart della cucina. La maggior parte delle famiglie già utilizza Echo Show 15 per guardare video e, prossimamente, su Echo Show 15 sarà disponibile anche Fire TV. Con questo aggiornamento gratuito, i clienti di Echo Show 15 saranno in grado di accedere ai contenuti streaming offerti da Fire TV, tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e altre piattaforme online[1]. Con il nuovo widget Fire TV, si potranno visualizzare le scorciatoie per le app di streaming utilizzate di recente, gli ultimi contenuti guardati o la propria lista di programmi da vedere. Per scorrere le opzioni d’intrattenimento su Fire TV, si potrà toccare lo schermo, utilizzare il telecomando virtuale personalizzato o associare un telecomando Fire TV Telecomando Vocale Alexa (3ª generazione). L’esperienza Fire TV sarà disponibile su Echo Show 15 prossimamente.

Nuova funzionalità Alexa: come ottenere di più da Alexa a casa o in viaggio

Più del 30% delle interazioni relative alla Casa Intelligente vengono effettuate da Alexa senza che i clienti dicano nulla, grazie a funzionalità proattive come le Routine. Oggi, Amazon introduce una nuova funzionalità progettata per operare dietro le quinte della propria Casa Intelligente.

“Alexa, spegni le luci tra 10 minuti”

É ora possibile chiedere ad Alexa di controllare i dispositivi connessi alla Casa Intelligente in momenti specifici con la nuova funzione Timed Action. Ad esempio, è possibile dire “Alexa, spegni le luci tra 10 minuti” o “Alexa, accendi il riscaldamento alle 16”, rendendo più facile spuntare le voci dalla lista delle cose da fare e gestire i dispositivi a seconda dei propri impegni.