Arise of Awakener cambia nome in The Awakener: Risen e si mostra in un nuovo epico trailer

Lo studio cinese Taner Games ha deciso di cambiare il nome di Arise of Awakener, il promettente action RPG ambientato nell'Europa medievale. Il titolo si è inoltre mostrato con un nuovo trailer al Tokyo Game Show 2022.

Ora il gioco è stato presentato con il nome The Awakener: Risen. Il suo sviluppo continua ad andare sempre più forte, con un lancio previsto per il prossimo anno. Il titolo, nonostante sia in fase di sviluppo da parte di uno studio cinese, sarà ambientato nell'Europa medievale. Quello che abbiamo visto fino ad oggi ci ricorda molto Dark Souls, Elden Ring o persino Dragon's Dogma.

Quanto al cambio di nome, forse si tratta di una mossa volta a catturare l'attenzione del pubblico occidentale. In effetti, The Awakener Risen è un'esperienza completamente occidentalizzata, nonostante sia stato sviluppato da uno studio cinese. The Awakener Risen ha come protagonista un cavaliere medievale come nelle favole con un'armatura e un elmo scintillanti. Ovviamente avremo un cavallo per attraversare liberamente gli scenari.

Mentre procediamo ci imbatteremo in creature magiche, nemici dall'oltretomba e persino draghi, che possiamo sconfiggere con un colpo netto di spada o usando una serie di abilità incredibili. The Awakener: Risen è attualmente in fase di sviluppo da parte di Taner Games. Il suo lancio è previsto per il 2023 e sarà disponibile su PS5, PS4 e PC.

Fonte: GamingBolt