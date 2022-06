Dragon's Dogma 2 si avvicina? Il director invita i fan a seguire l'imminente evento di Capcom

Capcom ha recentemente annunciato il Capcom Showcase e ha fissato la data al 13 giugno per l'evento della durata di quasi 35 minuti. Le speculazioni su cosa potrebbe contenere lo showcase si sono scatenate e un titolo che potrebbe essere annunciato sembra Dragon's Dogma 2.

Un tweet dell'account Twitter ufficiale di Capcom Dev 1 che chiedeva ai fan di sintonizzarsi sullo show è stato recentemente retwittato da Hideaki Itsuno, director di Devil May Cry 4 e 5 e, cosa più importante in questo contesto, di Dragon's Dogma.

Vale la pena ricordare che Capcom ha dichiarato che lo showcase si concentrerà sui giochi precedentemente annunciati, e Dragon's Dogma 2 non fa ovviamente parte di questo gruppo. D'altra parte, come sottolineato da @ShadowRockX su Twitter, nel server Capcom Creators Discord, la società ha detto che lo show sarà caratterizzato anche da "un annuncio o due".

皆さまぜひご覧ください。お楽しみに!

Make sure you tune in for the latest Capcom information! https://t.co/4z7Y9l6CLR — Capcom Dev 1 (@dev1_official) June 7, 2022

I rumor su Dragon's Dogma 2 circolano da quasi un paio d'anni e il gioco è stato menzionato in importanti fughe di notizie, dalla fuga di notizie sul ransomware di Capcom nel 2020 al leak di GeForce Now dello scorso anno. Le indiscrezioni suggeriscono che il sequel, come la maggior parte degli altri titoli Capcom, sarà costruito con il RE Engine.

Lo stesso Itsuno ha dichiarato già nel marzo 2019, prima del lancio di Devil May Cry 5, che gli sarebbe piaciuto lavorare a un sequel di Dragon's Dogma e che aveva già molte idee per questo gioco. Nel 2021 ha confermato che i lavori sul suo prossimo progetto, di cui ovviamente non ha fatto il nome, erano in corso.

Recentemente, Capcom ha anche lanciato un sito web per la celebrazione del 10° anniversario del gioco originale di Dragon's Dogma.

Fonte: Gamingbolt.