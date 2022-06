Dragon's Dogma 2 sarà annunciato oggi? Lo afferma il leaker di Street Fighter 6

Capcom sta preparando l'annuncio di Dragon's Dogma 2, una delle sue grandi sorprese per lo Showcase che verrà presentato oggi, a mezzanotte. Almeno secondo quanto riportato da un leaker.

Nonostante questa trasmissione si concentri soprattutto su giochi già annunciati, come il remake di Resident Evil 4, Capcom ha suggerito ai fan giapponesi che potrebbero sorgere delle sorprese e dopo qualche attività sui social, le speculazioni hanno puntato sull'annuncio di un nuovo Dragon's Dogma.

Ora, DasVergeben, una già nota fonte non ufficiale di informazioni e che 4 mesi fa ha condiviso il cast di Street Fighter 6, afferma che la sorpresa è proprio questo tanto agognato sequel. "I fan di Dragon's Dogma avranno un grande regalo oggi. Spero che siate entusiasti di vederlo", ha detto DasVergeben su Reddit, assicurandosi di introdurre "2" nella sua risposta per rendere più evidente che sta parlando del sequel.

Per adesso quindi non ci sono conferme, ma non toccherà aspettare molto: Capcom terrà l'evento questa sera. Non ci resta che aspettare e vedere!