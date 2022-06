Dragon's Dogma novità in vista? Capcom annuncia un evento per il decimo anniversario del gioco

Durante lo showcase di ieri, Capcom ha dichiarato che questa settimana verrà pubblicato un video per celebrare il 10° anniversario di Dragon's Dogma. Tuttavia, non è stato annunciato Dragon's Dogma 2, come molti fan speravano.

Il video di celebrazione del 10° anniversario sarà pubblicato questo giovedì, 16 giugno, a mezzanotte.

Alcune fonti hanno riferito a IGN che Dragon's Dogma 2 era in fase di sviluppo già nel 2020, dopo che un'enorme fuga di notizie sembrava svelare molti dei progetti non annunciati di Capcom. Sebbene i giochi vengano regolarmente cancellati durante lo sviluppo, molti sperano che il creatore Hideaki Itsuno (noto soprattutto per il suo lavoro su Devil May Cry) torni al suo RPG open world.

Il 2022 segna il 10° anniversario di Dragon's Dogma, che è diventato un titolo cult. Nel 2019 Itsuno disse: "consideriamo Dragon's Dogma un franchise importante... Ma non c'è altro che possa dire al momento". Per ora, un sequel sembra difficile ma forse Capcom potrebbe sorprenderci in occasione del prossimo evento.

