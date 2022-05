Dragon's Dogma 2 c'è speranza? Capcom lancia il sito dedicato per i 10 anni del gioco

Capcom celebra il decimo anniversario di Dragon's Dogma con un sito web speciale che promette una "celebrazione memorabile", accendendo la speranza tra i fan che potremmo vedere presto notizie di un sequel.

Lo sviluppatore non ha condiviso nulla su quanto sta per arrivare in tempo per l'anniversario, ma Capcom ha voluto comunque ringraziare i fan per il loro supporto alla serie nel corso degli anni. Anche se non c'è stato un nuovo gioco Dragon's Dogma da quando l'originale è stato lanciato nel 2012, abbiamo ottenuto un'espansione nel 2013 chiamata Dark Arisen e uno spettacolo animato Netflix nel 2020. Tuttavia, il mese dell'anniversario di Dragon's Dogma sta finendo, quindi potremmo sentire qualcosa presto.

Allora, perché tutta questa eccitazione? Nel 2021, uno sviluppatore attraverso il client GeForce Now di Nvidia scoprì un vasto elenco di nomi di giochi, incluso Dragon's Dogma 2, titolo che tuttavia deve essere ancora svelato. Con il passare del tempo, una gran quantità di quei giochi trapelati si sono rivelati reali, anche se Nvidia ai tempi affermò che alcuni di questi erano semplicemente ipotesi.

Questo tanto vociferato Dragon's Dogma 2 vedrà la luce? Non ci resta che attendere.

Fonte: VGC